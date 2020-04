Mor Radomir Antic, entrenador de l'Atlètic del doblet

L'exfutbolista i entrenador serbi Radomir Antic, històric tècnic de l'Atlètic de el doblet i que també va dirigir, entre d'altres, a Reial Madrid i FC Barcelona, ha mort aquest dilluns als 71 anys, ha confirmat el club matalasser.





"Avui és un dia trist per a la família blanca i vermella. L'Atlètic de Madrid es troba de dol per la mort del nostre exentrenador Radomir Antic. El que va ser tècnic blanc-i-vermell moria als 71 anys d'edat", assenyala el comunicat de l'entitat matalassera, que va informar que en el seu record la bandera d'homenatge a l'afició situada al Wanda Metropolità onejarà a mig pal durant 24 hores.









"Amb la marxa d'Antic, la família atlètica perd un altre dels símbols que ho van donar tot per aquest club dins i fora de la pista de joc. Des del club, el president, conseller delegat i el nostre consell mostren el seu més sincer condol a tots seus familiars i amics", afirma l'Atlètic.





Antic va passar a la història blanca i vermella en 1996, quan l'equip dels Molina, Geli, Solozábal, Pantic, Simeone, Caminero o Kiko va alçar el mític doblet de Lliga i Copa del Rei. Aquella va ser la seva primera etapa al club (1995-98), al qual va tornar a la campanya 1999-2000, en què l'equip va certificar el seu descens a Segona Divisió.





En total, va dirigir a el conjunt matalasser en 189 partits (144 de Lliga, 22 de Copa del Rei, 13 d'UEFA, 8 de Copa d'Europa i 2 de Supercopa d'Espanya) durant cinc temporades. Així, és el quart entrenador de la història blanca i vermella amb més partits oficials dirigits.





A més, compta amb l'honor de ser l'únic entrenador de la història que ha dirigit als tres 'grans' de la lliga espanyola: Reial Madrid, FC Barcelona i Atlètic de Madrid. Va recalar en el conjunt blanc el 1991 per substituir a la banqueta Alfredo Di Stéfano, i va ser destituït el 1992 pel mal joc de l'equip a la fi de la primera volta tot i marxar líder.





Més curta va ser la seva experiència al Barça, on va arribar el gener del 2003 per suplir el destituït Louis van Gaal i quan el quadre culer es trobava a tres punts de la davallada. Va aconseguir classificar l'equip per a la Copa de la UEFA -sisè-. Se li va oferir la renovació, però la victòria de Joan Laporta a les eleccions va posar fi a la seva etapa a la banqueta blaugrana.





Antic, que com a jugador va militar, entre d'altres, al Partizan Belgrad (1970-1977), el Fenerbahçe (1977-78) o el Reial Saragossa (1978-1980), també va dirigir, des de la seva estrena a les banquetes al Partizan, el Reial Saragossa (1988-90), el Reial Oviedo (1992-95 i 2000-01), a Reial Club Celta de Vigo (2004) o la selecció de Sèrbia (2008-10).