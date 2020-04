El Govern central aprovarà un decret per contractar aturats i immigrants en el camp

El Govern aprovarà previsiblement aquest dimarts al Consell de Ministres un reial decret pel qual s'incorporarà a aturats i immigrants per pal·liar la manca de mà d'obra al camp en un context marcat per la crisi generada per la pandèmia del coronavirus, segons han confirmat fonts governamentals.





En concret, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, ja va avançar la setmana passada que a Espanya es necessiten entre 100.000 i 150.000 treballadors per fer front a la recollida de les collites de les properes setmanes.









Planas també va confirmar que estava abordant aquest assumpte amb les organitzacions agràries, les comunitats autònomes i el Ministeri de Treball per veure quines mesures adoptar per trobar una solució satisfactòria a l'escassetat de mà d'obra en el camp després de les restriccions de moviment per frenar l'expansió del coronavirus.





Segons ha avançat el diari 'El País', aquest Reial decret, que estarà en vigor fins al 30 de juny, considera aquestes mesures "urgents" per poder garantir la producció.