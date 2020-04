Mor el mag Montty a causa del coronavirus

Francesc de Paula Montosal, conegut com el mag Montty, ha mort als 65 anys d'edat a causa del coronavirus, segons han confirmat fonts pròximes a l'artista.





Nascut a Cebreros (Àvila) el 22 de novembre de 1954, Montty iniciar la seva carrera professional en l'any 1980. A partir del any 1987, aconsegueix major reconeixement gràcies a la seva participació en programes de TVE, des especials cap d'any fins a espais com 'Hola Raffaella'. A més, també va col·laborar amb el programa 'Encantada de la vida' al costat de Concha Velasco.









En diverses ocasions Montty va actuar en la Volta Ciclista a Espanya per a empreses com Correus i telègrafs per a la qual va treballar el 2001 i 2002, segons destaca la biografia de la seva pàgina web.





A través de les xarxes socials diversos companys s'han acomiadat del mag, com Arévalo, que ha afirmat que el coronavirus "ha portat a un lloc molt millor" a l'artista. "Però els que et volem et anem a fer moltíssim a faltar. Un petó meu estimat Montty", ha escrit el còmic al seu Twitter.





També Luis Piedrahita ha enviat "una abraçada molt gran i ple d'afecte" a la seva família, la seva dona i el seu fill, mentre que el també mag Jandro ha afirmat que es tractava d'"una trista notícia", assenyalant que "Hola Raffaella' "no hagués estat el mateix sense ell" i recordant les seves conegudes paraules de 'Hula, Hula, Hula'.