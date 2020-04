Sport acorda amb els seus empleats una reducció del 50% de la jornada fins que comenci La Lliga

El diari Sport, propietat de Premsa Ibèrica, reduirà la jornada laboral dels seus treballadors i un 50% fins que torni a jugar-se la Lliga. Així mateix ho ha anunciat el diari a la seva pàgina web, explicant que la mesura ha comptat amb el vot favorable del 90% de la plantilla.









L'ERTO s'iniciarà el 8 d'abril i acabarà una setmana abans de la volta de la Lliga, amb el 30 de juny com a límit màxim. L'empresa complementarà el 100% les pagues extra afectades per aquesta mesura. Els complements es pagaran el 2021 i els dies de vacances no patiran cap alteració.





A més de controlar el diari Sport, Premsa Ibèrica també és propietària d'El Periódico, on les negociacions no estan sent tan fluïdes. La cúpula de la companyia aposta per aplicar la mateixa solució que en el diari esportiu, però la plantilla denuncia que aquesta mesura "impediria oferir cada dia als lectors un diari amb una mínima qualitat".