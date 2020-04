Investiguen si la pastilla preventiva de VIH pot protegir del Covid-19

L'ONG Projecte dels NOMS-Hispanosida ha iniciat un estudi per determinar si els usuaris de la Profilaxi preexposició (Prep), una estratègia de prevenció de VIH amb medicaments antiretrovirals, també estan protegits davant el Covid-19.





El projecte, expliquen els seus impulsors en un comunicat aquest dimarts, part del fet que "es coneixen pocs casos d'usuaris de Prep o de persones amb VIH que prenen altres tractaments amb antiretrovirals que hagin donat positiu en coronavirus", i es pregunta si el tractament podria servir per a tota la població.









La iniciativa s'articula a través dels dos centres comunitaris que té l'entitat a la ciutat comtal --BCN Checkpoint i BCN PrEPPoint--, atès que aquest últim és el centre que atén el major nombre d'usuaris de la Profilaxi preexposició de tot Espanya i pot esbrinar si aquestes persones també estan protegides d'alguna manera davant el coronavirus.





"L'objectiu d'aquest estudi, totalment pioner, és avaluar la freqüència d'aparició dels signes i símptomes del Covid-19 entre els nostres usuaris, prenguin o no PReP, per dilucidar si, realment, els antiretrovirals que subministrem per prevenir el VIH també incideixen en la infecció per coronavirus", explica el doctor Pep Coll, cap metge de centre, membre de l'IrsiCaixa i investigador principal de l'estudi.





L'estudi ha rebut l'aprovació del Comitè Ètic d'Investigació Clínica de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i compta amb l'experiència de tres dècades de treball dels centres comunitaris de NOMS-Hispanosida, especialitzats en la detecció de VIH i altres infeccions de transmissió sexual entre homes gais i, des del 2017, també pioners en prep.