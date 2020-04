Marea Blanca celebra el Dia Mundial de la Salut reivindicant la sanitat pública

La plataforma Marea Blanca ha decidit celebrar el Dia Mundial de la Salut tot i les difícils condicions del confinament. Amb l'objectiu de reivindicar la sanitat pública contra la "mercantilització de la salut", la plataforma ha llançat una proposta en xarxes socials: penjar una peça de roba blanca amb un lema al balcó i fer-se una foto amb el hashtag #Health4all.





D'aquesta manera, la plataforma activista no vol deixar passar l'ocasió per expressar la seva solidaritat per tots els professionals que en les difícils circumstàncies de la pandèmia segueixen desenvolupant el seu treball per salvar vides.

