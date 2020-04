AGBAR inicia la presència permanent de treballadors a les seves instal•lacions

AGBAR en coordinació amb les autoritats autonòmiques i locals, va implementar fa un mes una sèrie de mesures preventives encaminades a protegir la seguretat sanitària de tots els seus treballadors i treballadores, així com per assegurar el normal funcionament de les instal•lacions en què opera, siguin plantes de depuració, potabilització o subministrament.





Treballador a una de les plantes de potabilització





Des de fa una setmana, s’ha donat un pas més, iniciant la presència permanent de treballadors a les seves instal•lacions. D’aquesta manera es vol minimitzar el possible impacte derivat per una infecció o quarantena associada al Coronavirus al personal de les plantes.

Rubén Ruiz, director d’operacions d’AGBAR a Catalunya, ha explicat que l’objectiu d’aquesta mesura és doble: “mantenir la seguretat i salut dels nostres treballadors i així garantir un servei essencial com és l’abastament d’aigua”. “Des del primer moment hem implementat una sèrie d’iniciatives, com els torns de 12 hores, i el tercer escenari era aquesta presència permanent a les nostres infraestructures crítiques”, ha afegit Ruiz.





El dispositiu engloba les plantes de tractament d'aigua potable crítiques, declarades pel Centre Nacional d'Infraestructures Critiques, així com les plantes de tractament d'aigua potable que el Grup AGBAR considera essencials pel volum d'habitants que abasteix. En aquests casos s'emmarca la planta de potabilització d'aigua de Sant Joan Despí (que abasteix Barcelona i els municipis de l'àrea metropolitana), i la planta de potabilització de Palafolls (que abasteix 11 municipis de la comarca del Maresme).





Donada la gran automatització de les plantes, és possible operar-les reduint el nombre de persones que hi són físicament. En el cas de la planta de Sant Joan Despí, hi ha 9 treballadors confinats a la planta que treballen repartits en torn de dia i de nit i que roten amb un segon equip, cada 15 dies. En el cas de Palafolls, són dos treballadors també amb el mateix dispositiu però en aquest cas els torns són setmanals.





Rubén Ruiz ha destacat l'esforç humà i professional que estan fent aquests equips, i tots els equips d'operacions de les operadores d'aigua del grup AGBAR. I és que cal tenir en compte que aquest dispositiu ha resultat possible gràcies a la disponibilitat que han demostrat els i les treballadores que s'han presentat voluntaris per poder dur-lo a terme. “No ens ha costat trobar voluntaris”, ha explicat el director d’operacions d’AGBAR, “sabem molt bé a què ens dediquem i sabem que l’aigua és un servei essencial i no podem fallar a la ciutadania”.





A més, cal tenir en compte que hi ha equips de treballadors al carrer per tal de solucionar incidències que poden anar sortint en el nostre dia a dia o personal de laboratori que segueix fent analítiques en continu de l’aigua que se subministra a les llars.





ESTRICTES PROTOCOLS DE SEGURETAT I AUTOCARAVANES A LES INSTAL·LACIONS





A més de les mesures de control i prevenció pròpies de les seves tasques, s’ha definit un protocol molt estricte per assegurar la seguretat de les instal•lacions: els treballadors han donat negatiu a la prova del COVID-19, s’han extremat l’ús d’EPIs, es fan controls diaris de temperatura als treballadors, s’ha reduït al màxim l’entrada de proveïdors al recinte i s’ha intensificat la desinfecció de caravanes i instal•lacions.





També s’ha tingut especial cura de l’aspecte emocional. Els treballadors tenen contacte telefònic constant amb l’exterior i el departament de suport emocional de la companyia s’encarrega de fer un seguiment individualitzat.





Per tal d’implantar aquesta presència permanent, s’han instal•lat autocaravanes als centres de treball per a ús individual. Aquests centres de treball disposen de punts de llum, possibilitat d’omplir aigües netes i buidar aigües grises, que són els requeriments per aquests tipus de vehicles quan estan estacionats varis dies en un mateix lloc. La ubicació del campament s’ha realitzat buscant la zona sense més sorolls amb accés d’electricitat i s’ha contractat un servei de càtering pels àpats.





Finalment, Rubén Ruiz ha destacat que aquesta mesura s’entendrà a d’altres instal•lacions. “Hem començat per les depuradores per un criteri de criticitat i aquesta setmana a algunes altres instal•lacions de sanejament es prendran mesures similars”, ha exposat.