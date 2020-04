Restauradors critiquen la moratòria d'impostos de Colau i se senten "abandonats"

El Gremi de Restauradors de Barcelona ha criticat aquest dimarts la moratòria d'impostos que ha proposat l'Ajuntament i ha afegit que els empresaris se senten "abandonats".





En un vídeo que han difós a la xarxes socials, autònoms, pimes i negocis familiars del sector han qüestionat la utilitat de les mesures que ha presos el Govern municipal: "Pa per avui, fam per demà".





"Ara ve la taxa de terrasses: si no treballem, no entra res i no la podem pagar", es queixa una restauradora, de manera que els restauradors han demanat un pla de xoc per salvar el sector a la ciutat.