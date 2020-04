Dignitat i respecte per la gent gran

Quan les persones es veuen obligades a deixar en una residència els seus pares, oncles, avis o altres familiars, el 90% ho fa per necessitat, perquè estiguin cuidades convenientment perquè la gran majoria d'ells pateixen algun tipus de demència, o malaltia que necessita de cures que només els professionals poden donar-los. No és un capritx, és una necessitat que es fa molt malgrat ells. No els deixen tirats, els visiten amb assiduïtat, es preocupen d'ells i de les condicions en les quals estan en els centres.









Amb l'arribada de la pandèmia del coronavirus, són precisament les persones grans les que s'han vist més desprotegides per part dels diferents governs, fins i tot dels ajuntaments, alguns alcaldes dels quals han al·legat que no era competència municipal. La salut dels seus conciutadans no és competència dels seus alcaldes? Les competències, en casos extrems, se les pren un, sense demanar permís a ningú. La salut i el benestar de la gent és una obligació de totes les institucions, però, sobretot, de la institució més propera, com són els ajuntaments. Tenen l'obligació moral de liderar les reclamacions a les institucions que els corresponguin i no deixar durant més d'un mes, als seus ciutadans/a mercè d'una pandèmia que s'ha dut a tantes persones per davant. No és de rebut que molts d'aquests alcaldes /esses s'hagin quedat aturats esperant que algú els resolgui el problema.





El control de les residències hauria de ser una prioritat dels que governen. En elles es troba una generació de persones que ho ha passat molt malament i que ha contribuït amb el seu treball, esforç i sacrifici a aixecar aquest país, molts reconeixen aquest treball, els admiren i respecten. Aquest sacrifici que la majoria valorem, no està sent recompensada ara, potser perquè ser més gran, és un defecte greu i els seus drets són trepitjats, com si el temps s'hagués aturat fa anys.





La nostra gent gran està morint, no per la seva edat que seria el normal, sinó perquè un virus assassí els ha reptat en la seva última batalla i s'ha emportat per davant la vida de 4.000 persones grans. El que és greu de l'assumpte és que a ningú se li havia ocorregut que això podia succeir: la previsió, el fet d'avançar-se als esdeveniments és la millor arma per poder emprendre aquestes situacions, per molt desconeguda que sigui. La nostra gent gran està morint en la més trista solitud, sense acomiadar-se dels seus familiars, sense poder escoltar unes paraules de consol en aquest últim viatge sense retorn.





Després que hagi passat la pandèmia, que passarà, serà hora de conèixer realment el nombre de gent gran que ha mort pel coronavirus, de buscar els responsables que no hagin estat atesos com es mereixen i de canviar el xip. La gent gran no són trastos vells als quals els queden poc temps de vida, són persones que ha contribuït i molt al progrés de la societat i el mínim que es mereix és viure els dies que els queden amb dignitat, atenció mèdica i afecte.





"Les arrugues de l'esperit ens fan més vells que les de la cara", escrivia Michel de Montaigne.