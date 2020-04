Trias torna a casa després de ser hospitalitzat per Covid-19

L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha abandonat aquest dimarts l'Hospital Clínic, on estava ingressat des del passat 29 de març per donar positiu per Covid-19 i per a l'evolució dels símptomes, amb febre i tos persistents.









"Després de 10 dies a l'Hospital Clínic, ja sóc a casa. Em trobo molt bé", ha expressat Trias en un apunt de Twitter, en què ha explicat que ara ha d'estar 14 dies aïllat a casa seguint el protocol sanitari.





Ha donat les gràcies als professionals sanitaris que "treballen en una situació de gran dificultat, però sempre amb ànims i contents", i també a totes les persones que s'han interessat pel seu estat i li han traslladat el seu suport i estima, així com a tots els companys de partit.