Un vídeo de Mensajeros de la Paz reivindica el valor de la gent gran

Vicente del Bosque, Cándido Méndez, Cristina Almeida, Enrique Cerezo, Cristina Almeida, Fernando Jáuregui, Fernando Ónega, Iñigo Errejón, Esther Esteban, Antonio Garrigues, Marcelino Oreja, Ángel Expósito, Miriam Díaz-Aroca, Irene Villa, Ramoncín, Juan Luis Cano, Huecco i María José Cantudo, participen en un vídeo de l'ONG del Pare Ángel Mensajeros de la Paz, per reivindicar el valor de les persones grans com "el major tresor" de la societat.









"No ens podem permetre perdre aquesta generació, al menys la pandèmia hauria de servir per invertir la tendència que hem mantingut fins ara de tenir-los oblidats. Ara cal donar-los el protagonisme que han merescut sempre. Aquest és un dels aprenentatges que hauríem d'incorporar a la nostra vida després de viure aquesta amarga experiència. Per això llancem aquest vídeo de conscienciació", ha explicat el Pare Àngel.





Per al fundador de Mensajeros de la Paz, la gent gran ha de ser la "prioritat" en aquests moments, i es mostra convençut que la societat es manté unida, pot "salvar vides". Així mateix, mostra les seves paraules de condol per a les famílies que han patit una "terrible pèrdua".





"Mai en la meva vida havia cregut jo que salvar vides a Espanya era tan important com ho és ara. Hem anat a guerres, a terratrèmols, a tsunamis però aquesta pandèmia que s'ha colat dins de les nostres cases ens obliga a tots salvar vides, a esforçar-nos i les podrem salvar, si estem tots junts, societat, govern, administracions, les salvarem", conclou.