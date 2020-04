Dos de cada deu catalans creuen que té algú amb coronavirus a casa

Gairebé un 19% de famílies catalanes creu que algun dels seus membres ha tingut símptomes lleus d'coronavirus, segons la primera onada del baròmetre de TV3 i Catalunya Ràdio que ha elaborat Gaps per fer un seguiment de com es viuen les mesures per afrontar la pandèmia.









Els més joves són els que tenen aquesta percepció que algun familiar ha tingut símptomes, un 6% dels enquestats explica que ells o algun familiar ha viscut una situació crítica, segons ha informat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en un comunicat .





Un 20,3% dels enquestats assegura viure malament o molt malament el confinament, i de mitjana els catalans surten entre dos i tres vegades a la setmana del seu domicili.





Gairebé dos terços dels enquestats (un 63,9%) aprova la gestió de la Generalitat de la crisi de la pandèmia i dels ajuntaments (un 65,6%), mentre que es rebaixa a un 48,4% els que aproven el Govern central i un 45,1% a la Unió Europea.









Segons el baròmetre, la gestió de Govern obtindria una nota de 5,2 de mitjana, mentre que els ajuntaments obtenen un 5,1 -el de Barcelona 1 4,8--, el Govern central un 4,1 i la Unió Europea un 3,9.





Sobre l'economia, un 46% creu que serà necessari menys d'un any per remuntar la situació, mentre que un 49% considera que caldrà més temps i un 5% que no es tornarà a la situació anterior a la pandèmia.





La meitat dels enquestats que treballen des de casa asseguren que són igual d'eficaços i un 20% que ho són més, però a partir dels 50 anys el teletreball es percep com menys efectiu.