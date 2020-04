La Generalitat descarta posar un hospital de campanya a Sant Andreu de la Barca

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha descartat aquest dimarts impulsar l'hospital de campanya a Sant Andreu de la Barca (Barcelona) perquè no "compleix amb les necessitats que té avui el sistema de salut del municipi" en el marc de la pandèmia de coronavirus.





En roda de premsa telemàtica, la consellera ha defensat que "és important treballar les coses bé i, sobretot, segons les necessitats del sistema de salut", per la qual cosa de moment no es posaran en marxa equipaments al municipi com els que es han habilitat a Barcelona i Sabadell (Barcelona), entre d'altres.





Dit hospital s'havia aixecat en col·laboració amb efectius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona, el Grup de Reserva i Seguretat (GRS) i l'ONG Metges sense Fronteres amb l'ajuda i el material cedit per l'Institut Armat.





Des del departament han agraït "la disponibilitat dels municipis del Baix Llobregat Nord (Barcelona) que han posat els recursos a disposició de Servei Català de la Salut (CatSalut)", i ha afegit que s'activaran en cas que sigui necessari, ha informat en un comunicat.





Ha assegurat que la regió sanitària Barcelona fa un seguiment diari de les necessitats assistencials, així com estudis de tendències segons l'atenció realitzada, amb l'objectiu de "tenir temps de reacció en cas d'un increment de casos".









"Si la disponibilitat de llits no pot fer front a la demanda, s'activaran els recursos específics com els hotels salut o els hospitals temporals en el moment adequat", ha conclòs.