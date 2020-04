Bartomeu llança un ultimàtum als directius díscols perquè dimiteixin

Guerra civil a la cúpula del Barça. En l'última reunió de la junta directiva ja es van palpar les diferències entre el president de l'entitat blaugrana, Josep Maria Bartomeu, i alguns directius entre els quals es troben Emili Rousaud --que fins fa poc es considerava com un home de màxima confiança de Bartomeu-- , Enrique Tombas, Silvio Elías i Josep Pont.





Però Bartomeu ha llançat un ultimàtum per posar ordre a la direcció: o els càrrecs que considera deslleials abandonen la junta, o es veuran degradats en retirar-los les seves funcions. A tots ells els ha donat Bartomeu un termini de dues hores (segons Mundo Deportivo i Sport) perquè triïn una de les dues opcions.









Aquest contraatac de Bartomeu arriba en un moment delicat per al club. La decisió d'aplicar un ERTE per afrontar el coronavirus, així com les conseqüències encara latents del suposat cas de difamació en xarxes, han aixecat butllofes entre una part de la direcció.





Per garantir-se un final de mandat calmat, Bartomeu ha fet aquest pas. Els díscols ho veuen com una purga. Quan queda un any per a unes eleccions que el "presi" no es planteja avançar, el Barça crema.