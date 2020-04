El PP exigeix a Sánchez "màxima transparència" i "diligència" sobre el recompte de morts

El secretari general de PP, Teodoro García Egea, ha exigit aquest dimecres al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, "màxima transparència" i "màxima diligència", així com "màxima eficàcia" en la gestió de la crisi del coronavirus. A més ha acusat el Govern de "imprevisió" en apilament de material de protecció o compra de test.





Així s'ha pronunciat en una entrevista a TVE, en ser preguntat per l'evolució de les dades, si el PP sospita que es pugui estar ocultant el nombre real de morts per Covid-19 i si creu que hi ha un interès per part de l'Executiu en amagar aquestes dades.





"Jo sí que pregaria al Govern espanyol màxima transparència i màxima diligència i màxima eficàcia", ha emfatitzat García Egea. Aquest dimarts, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va defensar que el recompte de morts en totes les comunitats autònomes recull a "tota aquella persona diagnosticada positivament i que mor".





El número dos del PP ha assenyalat que parlar de pics o corbes és "restar la part més dura i més humana d'aquesta crisi perquè darrere d'aquest pic hi ha famílies trencades" i persones que "no han pogut acomiadar-se dels seus éssers estimats" .









Aquesta situació, ha prosseguit, ha de fer pensar sobre la "important tasca que estem fent ara quedant-nos a casa". "És una cara molt dura, que només les persones que han perdut algú coneixen, però cada vegada més persones al nostre entorn han patit una pèrdua com a conseqüència d'aquest virus", ha lamentat.





EXIGEIX TEST MASSIUS I RECRIMINA QUE NO COMPRI A EMPRESES ESPANYOLES





García Egea ha insistit demanar "eficàcia" a l'executiu, ja que, segons ha dit, aquest dimarts van conèixer que una empresa espanyola de test deia que "ni tan sols el Govern central s'havia posat en contacte amb ells". I ha recalcat que en aquest moment "el fonamental" és fer "tests massius" i "ser transparent i honest amb la ciutadania espanyola".





En aquest punt, ha afirmat que hi ha un "problema bàsicament d'imprevisió i de manca de diligència en moltes qüestions" per part del Govern espanyol, ja que s'han comprat "test que no funcionen i això és responsabilitat última del Govern".





"És incomprensible que un s'encarregui 640.000 test a una empresa xinesa tenint empreses espanyoles que et poden proveir d'aquest material, t'ho enviïn defectuosos i després es torni a confiar en la mateixa empresa, en un moment en què estem tots preocupats per tenir tests ràpids i salut", ha manifestat.





El secretari general del PP ha assenyalat que Espanya està en una situació "molt greu" i el Govern espanyol està trobant "més lleialtat" al Partit Popular que en el líder de Podem, Pablo Iglesias, i la resta de ministres de la formació estatge.





Segons ha dit, la seva formació té "mà estesa" al Govern central per acabar amb la crisi sanitària però no per "imposar l'agenda econòmica" de Podem "aprofitant aquesta desgràcia". En aquest cas, ha avisat que el seu partit estarà "davant".





PACTES DE LA MONCLOA: EL PP VOL PACTE PER RESPIRADORS I MASCARETES





Davant la proposta de Pedro Sánchez per reeditar uns nous Pactes de la Moncloa, ha assenyalat que el seu partit el que vol és "fer un pacte pels respiradors, les màscares i els guants", de manera que els treballadors no vagin a treballar sense la protecció adequada. "El PP va a estar incondicionalment en aquest pacte, que és el que tota Espanya espera", ha emfatitzat.





Finalment, García Egea ha criticat la resposta "tardana" i a "remolc" del Govern espanyol a aquesta pandèmia i ha recordat que avui es compleix un mes de milers de manifestacions a tot Espanya pel 8M. "Avui es compleix un mes que el Govern central digués que no passava absolutament res i no hi havia cap tipus d'emergència", ha ressaltat.