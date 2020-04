Mor de coronavirus John Prine als 73 anys, gran figura de la música country

El músic nord-americà John Prine ha mort als 73 anys després d'una mica més d'una setmana hospitalitzat per coronavirus al Vanderbilt University Medical Center de Nashville.





Prine va ser intubat en la nit de dissabte passat en estat crític. "Són notícies dures. Però molts de vosaltres heu estimat i recolzat a John durant els anys, així que volíem que ho sabéssiu i donar-vos l'oportunitat de manar més d'aquest amor i suport ara", va dir el 29 de març la família, que ara confirma la seva defunció.





Després que l'esposa i mànager de Prine, Fiona, donés positiu per coronavirus al març, ell va ser hospitalitzat per un "inici sobtat dels símptomes". A principis d'abril ella va revelar que el seu marit tenia pneumònia en els dos pulmons.









Nascut el 1946, Prine va començar a tocar a Chicago a finals dels seixanta, contribuint a la seva creixent escena folk. Va publicar el seu primer disc homònim el 1971 (gràcies en part al suport de Kris Kristofferson) i va iniciar així una aplaudida trajectòria, amb fans declarats com Bob Dylan.





Va guanyar el seu primer Grammy en 1992 per 'The missing years' com a Millor Àlbum de Folk Contemporani, alguna cosa que repetiria el 2006 per 'Fair & Square'. Entre multitud de reconeixements, la música de Prine ha estat guardonada en els Americana Music Awards, el Nashville Songwriters Hall of Fame o el Grammy Hall of Fame. El seu últim disc, després de tretze anys de silenci, va ser 'The tree of forgiveness' el 2018.





Prine va lluitar contra el càncer de cèl·lules escamoses en 1998. El seu cirurgia va requerir l'extirpació d'un tumor petit i una part del seu coll. Encara que es va recuperar, va trobar que la seva veu s'alterava a un registre més greu. L'àlbum de 2005 'Fair & Square' reflexiona sobre aquesta experiència.





John Prine va ser una gran influència en multitud d'artistes, entre els quals destaquen My Morning Jacket, Drive-By Truckers o Bon Iver. Entre els que ja s'han acomiadat d'ell en xarxes socials estan Bruce Springsteen, Nils Lofgren, Margo Price o Roseanne Cash.