SegurCaixa Adeslas aporta 2,7 milions al fons d'ajuda per a sanitaris

SegurCaixa Adeslas, integrada en el Grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank, aporta 2,7 milions d'euros al fons solidari creat pel sector assegurador per protegir el personal sanitari que treballa per contenir l'expansió del coronavirus a Espanya, ha informat la firma.





El fons, amb un import total de 37 milions d'euros, es destinarà al pagament d'una assegurança col·lectiva de vida i un subsidi d'hospitalització que protegirà més de 700.000 metges, infermers, auxiliars d'infermeria i zeladors de centres públics, privats i residències de gent gran que treballen en la lluita contra el Covid-19.





La participació en aquesta iniciativa de SegurCaixa Adeslas es suma a les accions empreses per la companyia des que va començar la pandèmia i l'objectiu del qual ha estat preservar el màxim la salut d'empleats, clients i prestadors.









Des del passat 1 de març, la companyia, que lidera l'assegurança de salut a Espanya, ha atès en el seu servei d'orientació mèdica i urgències més de 155.400 consultes sobre el Covid-19.





La plataforma telefònica d'urgències d'Adeslas avalua cada cas i, atenent la seva gravetat i seguint les directrius de les autoritats sanitàries i els seus protocols, l'identifica i li indica si ha de romandre al seu domicili, o el deriva a un centre hospitalari.





Fins dilluns passat, 3.690 assegurats han estat hospitalitzats per coronavirus, 221 d'ells a UCI. Prop de 1.500 han estat ja donats d'alta.





Per a pacients menys greus, la companyia ha implantat un servei específic de seguiment mèdic telefònic que atén 2.670 persones en els seus domicilis, bé per presentar símptomes compatibles amb el Covid-19 o per a casos confirmats en aïllament domiciliari.





A més, s'ha habilitat un espai informatiu a la web de SegurCaixa Adeslas amb informació completa sobre el coronavirus i com actuar.