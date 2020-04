Els Mossos incrementen les seves identificacions per evitar que els catalans se'n vagin de pont

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha explicat aquest dimecres que els Mossos d'Esquadra han fet 10.805 identificacions en les últimes 24 hores, fet que suposa un 11,4% més que el dia anterior. Els Mossos han reforçat els seus operatius per evitar que alguns ciutadans temptats pel pont de Divendres Sant es vagin de vacances a altres punts de Catalunya.





També han augmentat, un 10,6%, les identificacions a vehicles, que han sumat 10.056, ha explicat en roda de premsa telemàtica costat de la consellera de Presidència, Meritxell Budó; la consellera de Salut, Alba Vergés; i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani.









Fins el matí d'aquest dimecres, els Mossos han fet tres actuacions requerides per autoritats sanitàries o judicials, i no han tancat cap establiment per incomplir les restriccions a l'activitat comercial, tot i que sí que han denunciat a un local.





També han fet nou detencions per infraccions relacionades amb el confinament i han denunciat a 2.694 persones, una xifra que ha qualificat de "pràcticament igual" a la del dia anterior.





Ha assenyalat que el trànsit a l'àrea de Barcelona es manté al voltant d'un 75% per sota del que és habitual però que ha augmentat respecte a dimecres passat, i ha explicat que treballen en un nou dispositiu de control de carreteres a les zones on el volum de circulació ha repuntat els últims dies.