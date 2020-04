Més de 2.000 dones demanen ajuda per agressions masclistes durant el confinament

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies ha xifrat aquest dimecres a 2.088 les trucades de dones als Serveis d'Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE) entre el 16 de març i el 5 d'abril, coincidint amb l'estat d'alarma per coronavirus i el consegüent confinament.









D'aquests dos milers de dones, al menys 119 serien noves usuàries de el servei, ha indicat El Homrani en una roda de premsa telemàtica costat de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó; el conseller d'Interior, Miquel Buch; i la consellera de Salut, Alba Vergès.













El conseller, de qui depenen els SIE, ha indicat que el servei ha atès també 275 nens i adolescents de forma telemàtica --10 d'ells per primera vegada--; i que del conjunt de les trucades, 198 han requerit atencions d'urgència; mentre que en 103 ocasions s'han fet derivacions a serveis socials, residencials, de salut mental o d'infància.





Ha recordat que en els SIE --que depenen del seu departament-- es fa un treball de detecció de la violència masclista i que el Govern està fent "un reforç específic, cridant i mantenint el contacte amb totes les dones que són usuàries de SIE i que conviuen amb el seu agressor".









Concretament, El Homrani ha xifrat en 37 les usuàries de el servei amb risc alt i en 134 les que tenen fills i filles; pel que ha assegurat que el departament no ha "parat de treballar coordinadament per poder donar resposta a una situació d'excepcionalitat com la del Covid-19".





Paral·lelament, el passat dimarts la consellera Meritxell Budó, de qui depèn l'Institut Català de les Dones i que també gestiona trucades per violència masclista, ha informat que el seu servei ha registrat un augment del 34% durant el confinament, respecte als mesos de gener i febrer.