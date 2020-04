Simón esperava un descens més gran del nombre d'hospitalitzats per coronavirus

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha celebrat que el nombre d'hospitalitzats i casos greus de coronavirus s'hagi reduït aquests darrers dies a Espanya, però ha reconegut que les autoritats sanitàries esperaven un descens més important.

"Estem aconseguint, si més no, ara com ara, que les UCI no s'hagin col·lapsat i que s'hagin reduït els hospitalitzats i casos greus, no tant com ens hauria agradat, però sí prou com perquè el sistema se'n pugui fer càrrec", ha assenyalat Simón en la roda després del Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus.





Simón ha assegurat que la corba ja està "baixant". "Estem aconseguint cremar etapes. Anem a poc a poc arribant als objectius", ha dit, tot i que ha advertit que hi pot haver un segon repunt de casos si els ciutadans no respecten les mesures de distanciament després del confinament.





Així, ha demanat als ciutadans que, arribat en aquest punt, siguin "molt més conscients" dels seus actes per "evitar un repunt de l'epidèmia i evitar que el sistema sanitari torni tenir la pressió" que ha patit aquestes setmanes, on algunes comunitats han arribat gairebé al col·lapse.