Renfe compta amb trens medicalitzats per traslladar pacients

Renfe ja té a punt tres trens per traslladar pacients afectats per coronavirus entre comunitats autònomes en el cas que siguin requerits per a això per part de les autoritats sanitàries, segons ha informat el ministre de Transports, José Luis Ábalos.





Els trens tenen ja el vistiplau de l'Agència de Seguretat Ferroviària, que han "validat la seva idoneïtat", i, a més professionals de la sanitat i els serveis d'emergència han realitzat un simulacre de transport en un d'aquests trens a l'estació d'Atocha .













Els trens permeten traslladar 24 pacients cadascun, segons va detallar el ministre que, a més, ha remarcat que es tracta de vehicles 'híbrids', és a dir, capaços de circular per qualsevol línia ferroviària, tant AVE convencionals, i tant electrificades com no electrificades.





Ábalos va emmarcar aquesta mesura "la lluita i el treball que es porta a terme en tots els fronts" que, en aquest cas, passa per "posar el sistema de transports al servei de les institucions sanitàries".





"El sistema de transports se suma a la lluita contra la pandèmia", ha afirmat el ministre en roda de premsa a la Moncloa.





Els trens que Renfe ha medicalitzat són tres unitats de la sèrie S-730, fabricats per Talgo. A més del seu caràcter 'híbrid', els trens tenen en sòl a l'altura de les andanes, de manera que faciliten l'entrada i sortida de lliteres.