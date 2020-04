Brussel·les demana prorrogar al 15 de maig el tancament de la frontera de la UE

La Comissió Europea ha proposat aquest dimecres prorrogar almenys fins al 15 de maig el tancament temporal de la frontera exterior de la Unió Europea que els països de l'espai Schengen van acordar per intentar contenir la propagació de l'coronavirus.









D'aquesta manera es prorrogaria la suspensió temporal d'entrada a la UE coordinada pels Estats membre el passat 17 de març, per la qual es va limitar a les entrades a l'espai comú als viatges "estrictament necessaris" durant un mes.





Des que es van imposar aquestes restriccions el trànsit aeri de passatgers a la UE s'ha reduït "a pràcticament zero" i amb prou feines es mantenen vols per al transport de mercaderies i per repatriar europeus bloquejats a tercers països per les mesures de confinament.





L'avaluació de la situació epidemiològica realitzada per la Comissió Europea mostra un augment continu del nombre de nous casos i del nombre de morts a causa del nou Covid-19 a la Unió Europea, mentre que la progressió de la pandèmia també continua.





És per això que l'executiu comunitari considera necessari prorrogar les restriccions als desplaçaments des de tercers països. "No hauríem d'obrir encara la porta d'entrada mentre continuem posant fora de perill la nostra casa", ha expressat en un comunicat el vicepresident de la Comissió Europea responsable de Migració, Margaritis Schinas.













"L'acció coordinada és clau a la frontera exterior però també necessitem treballar units en la gestió de la frontera interior per assegurar que el mercat interior segueix funcionant de manera adequada i productes clau com aliments i medicines arriben a destí sense retard", ha afegit la comissària d'Interior, Ylva Johansson.





La gestió de les fronteres és una qüestió de competència exclusiva dels Estats membre de manera que el tancament de la frontera exterior comuna depèn de la coordinació de decisions nacionals dels governs implicats.





Tot i que els països de la UE i els seus socis a l'espai Schengen van acordar el tancament de la frontera exterior, la mateixa coordinació no s'ha reflectit a l'interior de l'espai comú.





Un total de 13 països de la UE, entre ells Espanya, i dos socis més de l'espai Schengen mantenen tancades també les seves fronteres interiors, tot i que Brussel·les no es va mostrar partidària d'aquesta mesura per fer front a la pandèmia.