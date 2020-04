Els jugadors de Reial Madrid accepten abaixar els sous un 10%

Els jugadors i els tècnics de les primeres plantilles de futbol i bàsquet de el Reial Madrid han acceptat una rebaixa del 10% del seu salari amb motiu de l'absència d'activitat per culpa de la COVID-19, una rebaixa que podria arribar al 20% si finalment no es reprenguessin les competicions i hagués de donar-se la temporada per acabada.













Les plantilles de futbol i bàsquet, encapçalades pels seus capitans, "han acordat rebaixar voluntàriament la seva retribució per a aquest any entre el 10% i el 20%, en funció de les circumstàncies que puguin afectar el tancament de la present temporada esportiva 2019-20" , ha informat el club blanc en un comunicat.





"Aquesta decisió, adoptada per jugadors, entrenadors i empleats, evita mesures traumàtiques que afecten la resta de treballadors, a més de contribuir amb els objectius econòmics de l'entitat davant la disminució d'ingressos que pateix aquests mesos com a conseqüència de la suspensió de les competicions i de la paralització de gran part de les seves activitats comercials", afegeix el Reial Madrid.





Una decisió que impedirà un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per a aquells treballadors administratius, redactors, membres de seguretat i personal de neteja, entre d'altres, que podran conservar el seu lloc de treball gràcies a la decisió acordada entre plantilla i dirigents.





A més, l'entitat presidida per Florentino Pérez ha indicat que "el Comitè d'Empresa del club dóna suport emfàticament aquesta decisió", que considera "responsable i modèlica", cosa que permet als del Reial Madrid sentir-se "orgullós" dels membres que formen "aquesta gran família "i de la seva "indestructible cultura de valors, que es fa especialment valuosa en moments de dificultat com aquest".