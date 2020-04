A presó per saltar-se l'estat d'alarma vuit vegades

El Jutjat d'Instrucció número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha ordenat dimecres l'ingrés efectiu a la presó d'una veïna de la capital de Tenerife de 30 anys, condemnada per saltar-se la quarantena per vuitena ocasió des que es va decretar el confinament contra la Codiv-19.









Segons detalla la sentència, en ésser traslladada avui a la seu judicial per la policia per la seva compareixença judicial, es va comprovar que l'acusada tenia sis actes de denúncia des del passat 21 de març per contravenir l'ordre de confinament i una sentència condemnatòria ferma de conformitat del passat 2 d'abril per la mateixa conducta.





En base a aquests antecedents, i de nou en judici ràpid de conformitat, l'autoritat judicial va condemnar l'acusada a sis mesos de presó, però no va ordenar la suspensió de la condemna per reincidència, per la qual cosa va ser traslladada a la presó de Tenerife II per complir les dues penes, la qual se li havia imposat el passat 2 d'abril, fins avui en suspens (sis mesos de presó), i l'actual, sis mesos.





La sentència declara provat que l'encausada, executòriament condemnada per un delicte d'atemptat per sentència ferma de 2 d'octubre de 2019 del Jutjat penal nº 3 de Santa Cruz de Tenerife i en sentència de 2 d'abril de 2020 pel desobediència, "actuant novament amb manifest menyspreu al Govern, ha incomplert sabent i sense causa justificada alguna la prohibició de lliure circulació de persones per les vies pública, fixada en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat de alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i poden generar amb la seva conducta un risc per a terceres persones en transitar per la via pública, a més d'obligar a actuar en diverses ocasions a les Forces i Cossos de Seguretat de l'estat ".





Detalla la sentència que havia estat sancionada administrativament per infracció de les normes de confinament, al·legant causes injustificades com fer una passejada, en un total de sis actes, "a més d'en la recent sentència per delicte de desobediència".





Així les coses, l'encausada va ser sorpresa novament transitant pel carrer Sergents Provisionals de Santa Cruz de Tenerife sobre la 20.25 hores del dia 7 d'abril, "sent interceptada pels agents de la Policia Nacional, als quals ha manifestat que anava a comprar, per la qual cosa, davant la seva actitud deliberadament obstativa al compliment de la prohibició governamental ordenada i el risc per a la salut pública, els funcionaris policials van procedir a detenir-la", recapitula la sentència.