El Palau Macaya ofereix la conferència virtual 'Virus'

L’Escola Europea d’Humanitats (EEH), amb seu al Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa”, presenta la conferència Virus, a càrrec d’Adelaida Sarukhan, doctora en Immunologia; i Josep Ramoneda, periodista, filòsof i director de l’EEH i de La Maleta de Portbou.

















Aquesta trobada digital té l’objectiu de fer un anàlisi del fenomen de les pandèmies en el context de pandèmies passades i futures, tenint en compte que no és ni el primer ni l’últim virus que passa d’un reservori animal a l’ésser humà. S’analitzarà per què aquest virus ha estat capaç de provocar una pandèmia d’aquesta magnitud i es valorarà si s’ha donat una combinació de transmissibilitat i morbiditat/mortalitat. La conferència acabarà amb algunes reflexions per a escenaris futurs.





La conferència es podrà seguir en streaming el proper 14 d’abril a les 18:30 hores a través de la plataforma digital que el centre de reflexió de Barcelona ha habilitat per poder continuar amb la seva activitat diària: https://www.streamingbarcelona.com/plataforma/palaumacaya/ i també a través de les xarxes socials corporatives de la Fundació ”la Caixa” (facebook i youtube). Un cop acabada la conferència, s’obrirà un torn de preguntes que els seguidors podran fer a través d’un qüestionari disponible online.





Aquesta conferència s’emmarca dins el cicle Idees i conceptes per al temps present, que es va inaugurar amb la visita al Palau Macaya de l’economista Thomas Piketty i que s’allargarà fins el mes de juny de 2020. Reuneix experts per analitzar idees i conceptes que s’erigeixen amb força i que esdevenen centrals per entendre el present, tenint molt en compte que en un món que es troba en un desequilibri i canvi constants, resulta essencial un exercici d’anàlisi i reflexió.





La conferència es podrà seguir en streaming i a través de les xarxes socials:





Canal: https://www.streamingbarcelona.com/plataforma/palaumacaya/

Facebook: https://www.facebook.com/fundlacaixa/





Youtube: https://www.youtube.com/Fundacionlacaixatv