Arriben a Espanya els respiradors bloquejats a Turquia amb destinació a Catalunya, Navarra i Castella-la Manxa

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimecres que ja han aterrat a Madrid els respiradors que diverses comunitats autònomes van comprar a Turquia i ha revelat que la comanda ho van fer no només Castella-la Manxa i Navarra sinó també Catalunya.





En una roda de premsa telemàtica al Palau de la Moncloa, ha recordat que es tracta d'una comanda d'administracions autonòmiques i que el que ha fet el Govern ha estat "desbloquejar seu lliurament", amb un treball "molt intens i magnífic" del Ministeri d'Afers Exteriors, UE i Cooperació.





La partida de més de cent respiradors va generar polèmica la setmana passada perquè inicialment Turquia va decidir no permetre l'exportació d'aquests respiradors, de fabricació local, per entendre que hauria d'usar-los en la seva pròpia lluita contra l'epidèmia de Covid-19. No obstant això, després de diverses gestions, el diumenge va expedir les llicències d'exportació.





En tot cas, Illa també ha destacat els esforços que s'han realitzat en les últimes setmanes a Espanya per arribar a una producció nacional rellevant de respiradors, particularment a través de les empreses Hersill i Escribano.