L'ICO atorga 2.747 milions en avals a empreses en tres dies

La vicepresidenta tercera d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha detallat aquest dimecres que 86 entitats han signat l'acord per poder concedir préstecs avalats per l'Estat i que, en els tres primers dies de el llançament de la primera línia d'avals l'Institut Oficial de Crèdit (ICO) ha rebut 31.000 sol·licituds per un import de 2.747 milions d'euros, el que mobilitzarà un finançament pròxima als 3.500 milions d'euros.









Així ho ha especificat Calviño en una roda de premsa per informar sobre la crisi sanitària de la Covid-19, en què ha precisat que a dia d'avui 86 entitats han signat l'acord per poder concedir préstecs avalats per l'Estat, mesura aprovada el passat 17 de març, el Govern, el que permetrà mobilitzar un total de 14.000 milions d'euros.









Calviño ha indicat que, fins al migdia d'aquest dimecres, l'ICO ha rebut 31.000 sol·licituds d'avals per a crèdits a autònoms i empreses per un import de 2.747 milions d'euros. D'aquesta quantitat, 2.595.000 es corresponen a sol·licituds d'avals per al finançament d'autònoms i pimes.





Atès que l'Estat avala el 60% dels préstecs en el cas de les empreses i el 80% en el de pimes i autònoms, s'estima per ara una mobilització de finançament de prop de 3.500 milions d'euros.





"Aquesta és la liquiditat que va a arribar a el teixit productiu en els primers tres dies d'operació de la línia d'avals", ha explicat Calviño.