Com tractar els residus del coronavirus?

La vicepresidenta quarta de Govern i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha mantingut aquest dimecres una reunió per videoconferència amb els consellers de Medi Ambient de les comunitats autònomes en què han coincidit que s'ha d'explicar millor com s'han de gestionar els residus que poden estar infectats amb COVID-19 ja que "no són residus normals".





Segons ha explicat posteriorment als mitjans la ministra, han avaluat el funcionament d'"alguns problemes" que s'havien detectat durant la crisi pel coronavirus en qüestions com aigua i gestió de residus .









Han coincidit a assenyalar la normalitat en el subministrament i gestió de serveis essencials com l'aigua per poder "garantir el confort a les cases" que s'han convertit en el centre de la vida de les persones aquestes setmanes en què la vida laboral està canviant .





No obstant això, s'han observat també han de treballar en divulgar i difondre millor com s'han de gestionar els residus d'aquelles llars o centres sanitaris on hi hagi persones que hagin donat positiu pel coronavirus.







"Han de ser tractats de forma especial i ser aïllats de forma especial per evitar qualsevol tipus de risc. No és que siguin perillosos necessàriament en totes les circumstàncies, però evidentment no són residus normals", ha insistit la titular de Transició Ecològica.





En les primeres setmanes de confinament, el Ministeri de Sanitat va dictar una instrucció, en col·laboració amb Transició Ecològica, que establia com s'han de tractar i on han de tirar-se els residus tipus guants, màscares i altres objectes que hagin estat en contacte amb el virus, que tot i ser de plàstic molts d'ells han d'anar al contenidor de fracció resta.





Ribera ha recordat que s'han de seguir unes "pautes higièniques" en els llocs en què es conviu amb alguna persona de la família que "asimptomàtica o amb símptomes lleus" pugui estar infectada per COVID, perquè aquests residus han de ser cuidats "d'una manera particular, de manera especial".





Evidentment s'ha referit també als residus de centres sanitaris, hospitalaris o on hi ha una alta prevalença de persones que puguin estar passant la malaltia.