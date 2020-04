El Congrés debat i vota aquest Dijous Sant la nova pròrroga de l'estat d'alarma

El Congrés dels Diputats celebra aquest Dijous Sant una sessió plenària per debatre i votar el decret aprovat dimarts pel Govern per prorrogar de nou l'estat d'alarma al país fins al proper 26 d'abril per tal de combatre la pandèmia del coronavirus.





D'aquesta manera, l'estat d'alarma, la vigència concloïa el 11 d'abril, s'estén dues setmanes més, fins al dia 26, amb l'objectiu de reforçar la lluita contra el virus.





El president de Govern, Pedro Sánchez, ja va traslladar aquesta decisió als presidents autonòmics ia l'oposició.









Al seu torn, la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, va contactar amb els portaveus dels diferents grups parlamentaris per comunicar-los la convocatòria de la sessió plenària a les nou del matí d'aquest dijous, 9 d'abril.





El Consell de Ministres va decretar l'estat d'alarma el passat 14 de març amb una durada de quinze dies i va sol·licitar després a al Congrés una pròrroga de dues setmanes que va ser recolzada en sessió plenària a les dues del matí d'el dia 26.





En aquesta ocasió, per evitar una sessió nocturna, s'ha decidit reunir el Ple a primera hora del matí d'aquest dijous.