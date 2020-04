Sánchez convoca en una setmana a tots els partits per a uns nous Pactes de la Moncloa

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest Dijous Sant davant d'un hemicicle gairebé buit per demanar el vot per a una nova pròrroga de l'estat d'alarma. Així mateix, Sánchez ha esperat a la fin de la seva compareixença per anunciar que la setmana que ve convocarà totes les forces polítiques i agents socials per començar a perfilar el seu projecte d'uns nous Pactes de la Moncloa.





El president ha advertit avui que la desescalada de les mesures adoptades contra la pandèmia de coronavirus serà progressiva i portarà a una "nova normalitat" que no serà plena fins que el món no compti amb una vacuna. En aquest context ha demanat als partits unitat i que despleguin la seva influència amb els seus partits germans a la Unió Europea per a continuar adoptant les mesures necessàries contra l'emergència sanitària i també per a superar la crisi econòmica que s'ha generat.





Sánchez ha exposat les mesures adoptades fins al moment i ha anunciat que el Govern espanyol està preparant un pla per a anar desmantellant progressivament les mesures de confinament que s'estan aplicant. Per a això, ha dit que en aquesta planificació hi ha un equip multidisciplinari que està dissenyant la reactivació progressiva.





En aquest sentit, ha explicat que els científics que assessoren el Gobinero han establert diversos marcadors que fixaran el ritme de retorn en funció del ritme dels contagis. Per això, ha assenyalat que "cada avanç setmanal farà possible l'obertura d'espais".





També ha comunicat que el Govern central habilitarà aquest divendres una segona línia d'avals públics, d'altres 20.000 milions d'euros, amb la finalitat de garantir la liquiditat a empreses i autònoms davant l'emergència de la crisi del coronavirus.









UN HEMICICLE CASI BUIT





El Ple ha començat puntual, a les nou del matí, quan Sánchez ha pujat a la tribuna d'oradors per donar compte de les últimes mesures sanitàries, econòmiques i socials promogudes pel seu Executiu i ho ha fet, de nou, davant d'un aforament limitat mantenint-se així l'acord que ve aplicant-se al Congrés perquè, mentre duri l'estat d'alarma, només acudeixi a Ple el 10% dels diputat de cada grup, amb un màxim de mig centenar.





Poc més de 40 diputats han acudit a escoltar el president del Govern central, entre ells una representació reduïda de la Mesa del Congrés i del Govern espanyol. Al costat de Sánchez han acudit a l'hemicicle el vicepresident i líder de Podem, Pablo Iglesias, i els ministres Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande Marlaska (Interior), Salvador Illa (Sanitat) i José Luis Ábalos (Transports).