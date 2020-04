L'OMS demana a Europa aprendre de la "terrible experiència" d'Espanya amb el coronavirus

La regió europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha demanat als països d'Europa que aprenguin de la "terrible experiència" que ha tingut Espanya amb el nou coronavirus, la malaltia de la qual es coneix com el Covid-19, a causa de la "velocitat vertiginosa" amb la qual s'ha propagat, la letalitat i el "devastador" impacte que ha tingut en la població.





I és que, tal com ha assenyalat l'organisme de Nacions Unides, Espanya és el segon país del món amb més casos d'afectats pel nou coronavirus, només superat pels Estats Units, i el segon també amb més morts, per darrere d'Itàlia.





"Cal prendre el cas d'Espanya com un exemple del que pot ocórrer en qualsevol lloc del món", ha dit el subdirector general de l'Organització Mundial de la Salut, Bruce Aylward, que ha visitat aquesta setmana diversos centres sanitaris de Madrid, Barcelona i Toledo, així com els hospitals de campanya i ha parlat amb diferents experts sanitaris de país.





Precisament gràcies a aquesta visita a Espanya, Aylward, que anteriorment havia encapçalat la missió de l'OMS a la Xina, ha pogut comprovar la "heroica i inspiradora" resposta que han donat els treballadors sanitaris davant la pandèmia, així com la "unitat" de la societat espanyola i de Govern a l'hora de complir i implementar les mesures per aturar la propagació de virus.





No obstant això, l'expert de l'OMS ha recordat que el que ha passat a Espanya demostra que qualsevol sistema sanitari, "per molt sòlid que sigui", pot "col·lapsar" quan es multipliquen "exponencialment" les persones que necessiten atenció mèdica o hospitalària.





"El més robust dels sistemes sanitaris es pot veure desbordat en un període molt breu", ha dit Aylward, per instar els països a que adoptin "estrictes" mesures de forma extraordinària, fins i tot en zones amb "baixa incidència" de la malaltia, perquè el nou coronavirus ha demostrat que requereix que "provisions excepcionals".









DEMANA AUGMENTAR ELS TEST DIAGNÒSTICS





Així mateix, el dirigent de l'OMS ha insistit que, malgrat que el sistema d'Atenció Primària d'Espanya és "molt bo" i l'ambulatori "impressionant", el ràpid avanç del nou coronavirus al país ha evidenciat que es poden "desbordar".





"Això requereix diligència per fer un pla de contingència que inclogui escenaris extrems. Hi ha hospitals de 1.000 llits que estan plens de casos de coronavirus a Espanya. No volem veure escenaris com aquest en altres països, però hem de contemplar-los com a possibles a causa de la naturalesa de aquesta malaltia", ha recalcat.





De la mateixa manera, Aylward ha subratllat l'eficàcia que té la suspensió temporal de les activitats no essencials a l'hora de contenir la propagació de virus, tot i que ha avisat que per si soles no el detenen ja que, per a això, es necessita realitzar proves diagnòstiques a tot aquella persona que ho necessiti, aïllar eficientment els casos de contagi i rastrejar als seus contactes més propers.





"Hem d'assegurar que la població entengui que es tracta d'una nova fase, que posar fi al tancament no vol dir tornar a la normalitat, serà una nova normalitat, això cal entendre-ho bé. Hem de tenir capacitat en serveis de medicina intensiva, hem d'incrementar la capacitat dels sistemes públics de salut i, sobretot, hem de fer proves a tots els casos sospitosos i ser capaços de rastrejar-i aïllar-los", ha puntualitzat l'expert.





D'altra banda, i en resposta a un periodista que li ha qüestionat si el Govern presidit per Pedro Sánchez ha actuat tard a l'hora de prendre les mesures contra el coronavirus, el dirigent de l'OMS ha assegurat que "no és moment" de dir el que ha estat "bé o malament", ja que tots "estem aprenent" i cal seguir "lluitant" a la "batalla contra el Covid-19".





NO SUSPENDRE EL FINANÇAMENT





Per la seva banda, el director regional per a Europa de l'Organització Mundial de la Salut, Hans Henri Kluge, ha agraït als països europeus, al Banc Mundial i a la Fundació Bill and Melinda Gates el suport que han donat al programa de solidaritat de l'organització, el qual busca descobrir un tractament i una vacuna viable.





Per això, i després que alguns governs hagin reconegut que estudien la possibilitat de retirar el seu suport a aquesta iniciativa, Kluge ha avisat que "no és el moment de suspendre" el finançament perquè, tot i que la sortiu pública és responsabilitat de cada país, l'OMS està "per donar-los suport".





Dit això, ha advocat per aprovar mesures conjuntes a nivell mundial per a la lluita contra la pandèmia del Covid-19, i ha informat que estan trucant als països per aconseguir que hi hagi una política comuna, ja que "cap" pot aturar a virus per si mateix, sinó que ha de ser "a nivell global i sent solidaris".





"Cada país ha de buscar un equilibri entre la sanitat, l'impacte socioeconòmic i els drets humans, però per cap motiu es pot abaixar la guàrdia. No es tracta d'aplanar la corba, sinó de tallar-la i, per això, cal una resposta àmplia que identifiqui casos sospitosos, feu proves, els aïlli i rastregi els contactes", ha tancat Kluge.