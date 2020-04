Casado acusa Sánchez de buscar "subterfugis" per "tapar" el seu "fracàs"

El líder de PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dijous que la "autoritat moral" del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, per demanar "lleialtat o unitat és nul·la" i li ha demanat que deixi de buscar "subterfugis" amb uns nous Pactes de la Moncloa per "tapar" el seu "fracàs" en la gestió del coronavirus.





"No s'ha de fagocitar aquests èxits històrics per tapar els fracassos presents. Aquesta obra està en vigor i el PP defensarà aquest llegat enfront de qualsevol atac o instrumentalització", li ha etzibat durant el debat celebrat al Ple de Congrés per prorrogar l'estat d'alarma fins al 26 d'abril.





Casado ha assenyalat que aquesta crisi ha "superat" a Sánchez i per això dedica "més temps a buscar subterfugis i repartiments de culpa que a trobar solucions". "Però no menyspreï la grandesa de poble espanyol, que és capaç de superar qualsevol repte", li ha etzibat.













"NO TÉ RES DE QUÈ PENEDIR-SE?"





Dit això, li ha demanat de nou que "deixi d'amagar-en la barrera de la història", "abandoni la cuirassa de la propagada" i lideri la sortida d'aquesta "tragèdia" amb "determinació, coratge i eficàcia".





També ha emplaçat Sánchez a dir la veritat sobre el nombre de morts i li ha preguntat si manté que ha fet "tot bé", no té "res de penedir-se" i si no va demanar "perdó a ningú".





EL PP DEMANARÀ UNA COMISSIÓ DE RECERCA





En la seva intervenció, Casado ha preguntat a Sánchez si manté que ha fet "tot bé" en aquesta crisi, si no té "res de què penedir-se" i si no va demanar "perdó a ningú". "S'agrairia per la seva part menys discurs voluntarista i una mica de sensibilitat, humilitat i sinceritat", ha asseverat.





El líder del PP ha enlletgit a Sánchez que justifiqui les seves decisions en un suposat comitè d'experts l'"efectivitat dels quals ha quedat més que qüestionada". Dit això, ha avisat que quan la crisi "amaini" demanaran les actes d'aquestes reunions en una comissió de recerca que el PP espera que "no vetin" en el Congrés.





"I sabrem si va haver-hi només ocultació de dades o també negligència", ha manifestat, per a recordar que el principal sindicat de funcionaris, el CSIF, ha presentat davant el Tribunal Suprem una querella davant el seu Govern per "presumptes delictes contra els treballadors" i ha denunciat que només s'ha contractat a 7.000 professionals dels més de 50.000 que es van prometre.





Una vegada més, Casado ha recriminat a Sánchez la seva tardança a actuar per a fer front al Covid 19, malgrat els avisos de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Comissió Europea, permetent manifestacions multitudinàries el 8 de març.





"DIR LA VERITAT, COSTI EL QUE LI COSTI"





A més, ha emplaçat a Sánchez a dir "la veritat, li costi el que li costi" sobre aquesta "rectificada desescalada, sobre les compres fallides de material, sobre la necessitat de portar o no màscares pel carrer, sobre la identitat del proveïdor de test fraudulents" o sobre "com pretén improvisar arques de Noè enmig del diluvi i vulnerant la legalitat", en allusió les infraestructures en les quals el Govern estudia allotjar als positius asimptomàtics.





De la mateixa manera, li ha instat a "dir la veritat" sobre les campanyes de "fake news contra la gestió sanitària del PP" o sobre el "pla econòmic" de Pablo Iglesias "enfront de la llibertat empresarial i la propietat privada". "I sobretot, digui'ns si és veritat que el nombre real de mates podria duplicar les xifres oficials perquè això seria d'extraordinària gravetat", ha proclamat.





Casado ha afirmat que "els espanyols mereixen un Govern que no els menteixi i que els digui sempre la veritat", parafrasejant així les paraules que en el seu moment va utilitzar el mateix Sánchez en la crisi de l'ébola durant el Govern de Mariano Rajoy, a pesar que només hi havia un "contagi" i la malalta "va ser curada".





"Només va perdre la vida el seu gos, la qual cosa ens va costar 25 manifestacions en les quals ens van dir assassins", ha emfatitzat, per a afegir que l'"autoritat moral" de Sánchez per a demanar ara unitat i lleialtat "és nulla". En qualsevol cas, ha dit que el PP donarà suport a la pròrroga de l'estat d'alarma i ha recomanat a Sánchez que practiqui també "alguna vegada" aquesta "ètica de la responsabilitat".





LES PROPOSTES DEL PP





Casado ha dit a Sánchez que "així no" pot seguir perquè Espanya és el país del món amb més morts per milió d'habitants a causa del Covid 19 i ja registra la cinquena part del total mundial, així com el primer país en contagis de professionals sanitaris. Per això, li ha demanat ja que garanteixi el material de protecció i que el Govern declari dol nacional fins que se superi aquesta pandèmia.





El president del PP ha recordat algunes de les seves propostes, com una paga extra per als sanitaris; salari brut per als treballadors essencials com a militars, policies, repartidors, transportistes o caixers; supressió de l'impost de successions i donacions per als hereus dels morts per coronavirus; o exempció de cotitzacions i impostos fins a un mes després de l'estat d'alarma per a autònoms i pimes, entre altres.