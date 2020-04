Abascal demana la dimissió de Sánchez i Iglesias per la "pitjor" gestió de la crisi en el món

El president de Vox, Santiago Abascal, ha tornat a demanar aquest dijous la dimissió del president de Govern, Pedro Sánchez, i del vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, per ser els dirigents polítics que "pitjor" estan gestionant la crisi del coronavirus en tot el planeta i ha volgut deixar clar que la seva formació no serà "còmplice" d'aquesta gestió i que no se sumarà amb ells a cap pacte per pal·liar les conseqüències de la pandèmia.





Així ho ha exposat Abascal durant la seva intervenció en el Ple de Congrés, on Sánchez ha comparegut per sol·licitar autorització per prorrogar l'estat d'alarma fins al 26 d'abril.









Abascal ha dedicat la seva intervenció a criticar la manera en què s'ha conduït l'Executiu des de l'inici de la pandèmia, desgranant els "rumors i mentides" que, al seu parer, ha anat dient als espanyols i ha acabat acusant el Govern de oferir xifres de morts inferiors a les reals.





A més, ha carregat durament contra el també líder de Podem, retraient-li que pretengui aprofitar aquesta crisi per imposar els seus "deliris totalitaris" i "comunistes" a tots els espanyols.