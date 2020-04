Toni Kroos aclareix la polèmica: "Veig lògic renunciar a part del nostre salari"

El migcampista alemany del Reial Madrid, Toni Kroos, ha apuntat que "és possible que no s'hagi traduït correctament o que alguns no vulguin entendre" el que va dir sobre les retallades salarials als futbolistes i ha aclarit que veu "lògic renunciar" a part del seu sou.









"És possible que no s'hagi traduït correctament o que alguns no vulguin entendre. Des del primer moment, la meva opinió ben em coneixeu, és aquesta: si podem ajudar a treballadors i àrees al club veig lògic renunciar a part del nostre salari, una cosa que s'ha pogut comprovar avui ", va assenyalar Kroos en el seu compte de Twitter.









Dimarts passat, Kroos es va referir a aquesta possible rebaixa salarial com "una donació en va" i es va posicionar a favor que es pagui "el salari complet i fer coses assenyades amb ell", segons va dir en el podcast de SWR Sport 'Steil extra! '.





L'aclariment de l'alemany es va produir unes hores després que el Reial Madrid anunciés que els jugadors i tècnics de la primera plantilla havien acceptat una rebaixa del 10% del seu salari amb motiu de l'absència d'activitat per culpa del COVID-19, una rebaixa que podria arribar al 20% si finalment no es reprenguessin les competicions i hagués de donar-se la temporada per acabada.