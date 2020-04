El portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, ha desdenyat l'oferta del president de Govern, Pedro Sánchez, per arribar a uns pactes de la Moncloa per sortir de la crisi del coronavius, ja que sosté que aquell acord de 1977 es va va fer malament i que és "absurd" plantejar-ho ara com a solució a la pandèmia.









"El que tenim al davant no es tanca amb la cúpula de quatre partits un Exèrcit i un Rei tancats en un despatx de Moncloa", ha dit en el Ple del Congrés, subratllant que "no hi haurà pacte que valgui" a Espanya sense haver aconseguit abans un pacte a la Unió Europea i sense pactes en comunitats com el País Basc o Catalunya.





A més, ha qüestionat les bondats d'aquells acords de 1977 perquè "les suposades contrapartides socials del suposat miracle dels pactes de la Moncloa, mai van arribar, les contrapartides van ser saudites i ja se sap a qui van arribar." La resposta (a l'actual pandèmia ) no pot ser reeditar allò que es va fer i es va fer malament fa 40 anys --ha emfatitzat--. La resposta va molt més enllà".