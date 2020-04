Ciutadans demana que Sánchez s'allunyi del "populisme" de Podem

El portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, ha dit aquest dijous al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que espera que la seva voluntat de pactar amb l'oposició la resposta a la crisi del coronavirus sigui "de veritat", i li ha instat a adoptar mesures que s'allunyin del "populisme" del seu soci de govern, Unides Podem.



Durant el debat en el Ple de Congrés sobre una nova pròrroga de l'estat d'alarma, Bal ha confirmat que el seu grup votarà a favor d'ampliar-lo altres quinze dies, fins al 26 d'abril, perquè creu que en aquest moment el confinament de la població és "l'única medicina" per evitar la propagació del Covid-19.



Segons ha indicat, Cs està actuant com un "partit d'Estat" amb dos objectius, "salvar vides i salvar llocs de treball", i per això ha reiterat que té "la mà estesa" a Govern. Però Bal espera que la proposta de Sánchez assolir uns nous Pactes de la Moncloa i reunir-se per això amb les forces de l'oposició sigui "de veritat" i no només per "rendibilitzar políticament la foto".



Així, ha subratllat la importància d'actuar units, Govern i oposició, que acordin junts les mesures i que aquestes no siguin "improvisades". A més, li ha exigit que compleixi el seu compromís d'aplicar algunes de les mesures defensades per Ciutadans i li ha aconsellat evitar les receptes de Podem, perquè, segons ha dit, "el populisme no mata el virus", el mata "el pragmatisme, la moderació i el centre".