Les 26 accions de la Diputació de Barcelona per la COVID-19

Contribuir a aturar la pandèmia, protegir els més vulnerables i prestar una assistència de qualitat als 311 municipis de la província en un moment tan complicat com el que estem vivint. Aquests han estat els objectius de la Diputació de Barcelona durant aquestes primeres setmanes de crisi sanitària i assistencial, impulsant accions concretes al territori.





1. Protegir els treballadors essencials

La Diputació de Barcelona ha començat a distribuir als ajuntaments de la província equips de protecció individual, perquè els treballadors municipals puguin continuar prestant els serveis bàsics a la ciutadania amb les millors garanties possibles. De moment, ha repartit una primera compra de mascaretes KN95 (FFP2) i granotes de protecció per a què els ajuntaments puguin dotar el personal que així ho necessiti. Aquest material també es destinarà als treballadors del Centre Residencial RESPIR i al de les Unitats Mòbils del Servei Local de Teleassistència.





2. Col·laboració en la posada en marxa dels hospitals de campanya

L’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona ha rebut 70 llits procedents del Centre Respir d’estades temporals per a la gent gran que la Diputació ha posat a disposició del centre sanitari. La corporació també s’ha sumat a la coordinació de l’Hospital Fira Salut, el nou hospital provisional de Fira de Barcelona, i ha participat en l’adequació de l’ampliació de l’Hospital Germans Trias i Pujol a les instal·lacions de l’Institut Guttmann i, també, en l’habilitació de la Pista Coberta d’Atletisme, a Sabadell, per transformar-la en l’hospital temporal Vallès Salut.





3. Suport per a l’habilitació d’hotels

La Diputació està treballant, en col·laboració amb tots els municipis de la província i de forma coordinada amb el CatSalut, per posar en marxa les ampliacions dels principals hospitals i habilitar, si cal, hotels arreu del territori. En aquest sentit es contempla que alguns hotels es medicalitzin per acollir malalts de coronavirus i que d’altres s’habilitin com a centres per al descans del personal sanitari.





4. Vehicles a disposició del CatSalut

La Diputació de Barcelona ha cedit al CatSalut vehicles sense conductor procedents de la seva flota de serveis tècnics per a què sigui el departament de Salut de la Generalitat qui els distribueixi al territori segons les necessitats en cada cas. Els vehicles permetran les visites mèdiques a domicili i, a criteri del departament de Salut, el trasllat del personal sanitari que així ho requereixi.





5. Més Teleassistència

El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona ha posat en funcionament una línia d’atenció 900 per a què totes les persones de més de 65 anys puguin accedir a la Teleassistència, a través dels serveis socials dels ajuntaments. També s’ha reforçat el servei ordinari per al seus 90.0000 usuaris habituals. Les Unitats Mòbils del Teleassistència continuen prestant assistència a tota la província.





6. Reforç del Servei d’Atenció Domiciliària

La Diputació de Barcelona ha posat a disposició dels ajuntaments una línia d’ajudes per ampliar el nombre d’hores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de les persones grans en situació de vulnerabilitat i, també, per a què en puguin oferir si les persones vulnerables estan afectades pel tancament dels centres de dia.





7. Increment de les targetes moneder

S’ha reforçat el programa de Targeta Moneder , establint un circuit d’urgència per atendre les peticions dels ajuntaments per a les famílies vulnerables, i assegurar així el dret a l’alimentació dels infants. Amb la Targeta Moneder es poden adquirir aliments, beques menjador i productes de necessitats bàsiques i farmàcia.





8. Àpats a domicili

La Diputació ofereix a tots els ajuntaments de la província un suport econòmic per a què puguin oferir un servei d’àpats a domicili per a totes les persones grans o amb discapacitat usuàries dels centres de dia.









9. Oferir un sostre a qui no el té

Amb la voluntat d’assistir el més vulnerables, la Diputació ofereix suport als ajuntaments per habilitar allotjaments per a les persones sense llar, si cal, en equipaments d’urgència. També impulsa acords per a oferir recer a les famílies vulnerables i a les dones víctimes de violència masclista.





10. Avançaments als ajuntaments per palliar la falta d’ingressos

La crisi del coronavirus també afecta el cobrament d’impostos i això suposa que els ajuntaments estaran mesos a disposar de bona part dels seus ingressos habituals. Per tal que puguin fer-hi front, la Diputació ha transferit a l’Organisme de Gestió Tributària 50 milions d’euros per a bestretes i avançaments.





11. Atenció psicològica als treballadors municipals

La crisi de la COVID-19 té un cost emocional elevat per als treballadors municipals que donen servei directe a la ciutadania com policies locals, brigades de neteja o serveis d’atenció domiciliària, entre molts altres. La Diputació de Barcelona impulsa un servei de suport psicològic per aquests treballadors, via telefònica, a través del Collegi de Psicòlegs de Catalunya.





12. Contra la violència masclista, que no ens aturi el confinament

Aquest és el lema de la campanya que ha posat en marxa la Diputació per a què la ciutadania col·labori a alertar de qualsevol sospita de possible violència masclista durant el confinament. L'objectiu és que els ajuntaments la puguin difondre a les xarxes socials i als establiments de primera necessitat, com supermercats o farmàcies, on les víctimes poden anar soles i demanar ajuda. Els governs locals també tenen la possibilitat de demanar suport econòmic per a despeses extraordinàries en els serveis d’atenció i informació a les dones en casos de violència masclista.





13. Més mesures contra el maltractament a la gent gran

La corporació també ha reforçat el servei d’assessorament jurídic per sospita de maltractament a les persones grans que habitualment ja ofereix als ajuntaments. S’ofereix als professionals dels equips de serveis socials bàsics municipals.





14. Cinturons fetals d’un sol ús

La Diputació de Barcelona, a través del seu Centre de Recerca de Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar, ha fabricat 3.000 cinturons fetals per monitoritzar les dones a les sales de part. Es tracta de cinturons d’un sol ús que, per tant, ofereixen més seguretat davant possibles infeccions per coronavirus.





15. Informació per a emprenedors i empreses

La crisi de la COVID-19 ha suposat canvis en als àmbits jurídic i fiscal, econòmic i financer, d’organització i recursos humans i, de producció o prestació de serveis. Amb l’objectiu de facilitar tota aquesta informació a emprenedors i empreses, la Diputació ha publicat aquest recull de recursos .





16. Formació on-line per a persones i empreses

La Diputació de Barcelona ofereix prop d’un centenar de tallers i sessions formatives a empreses que volen millorar la seva gestió en recursos humans i a persones que busquen feina. Aquesta formació, que s’aplega al Recull per a Serveis Locals d ’ Ocupaci ó , s’està impulsant a distància i de forma telemàtica mentre duri l’estat d’alarma.





17. Carreteres segures

Es continua treballant en el manteniment de la xarxa de carreteres locals de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és garantir-ne la seguretat, sempre prioritzant les mesures de protecció dels treballadors del servei.





18. Els pagesos t’ho porten a casa

Alguns pagesos i productors locals de la Xarxa de Productes de la Terra, que aplega un miler d’empreses i que impulsa la Diputació, han posat en marxa diverses iniciatives per a fer arribar productes de proximitat i de temporada als municipis que així ho demanin. El Parc Agrari del Baix Llobregat i el Parc Rural del Montserrat també han habilitat circuits de distribució a domicili de producte fresc. De la seva banda, productors del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny han creat un mercat on-line per comercialitzar productes alimentaris i de consum.









19. Assistència les 24h del dia

Amb la voluntat de continuar oferint uns serveis de qualitat a la població, la Diputació manté actius els serveis essencials durant el confinament. Alguns continuen oferint l'atenció als usuaris de forma telemàtica, com el Servei d'Intermediaci ó en Deutes de l'Habitatge (SIDH), el Centre SPOTT (de drogodependències i addicció a les pantalles) o el serveis que ofereixen habitualment les Unitats M ò bils d’ Informaci ó al Consumidor (UMIC) en relació a les reclamacions que els consumidors puguin tenir aquests dies.





20. Suport en la mediació de conflictes

La declaració de l’estat d’alarma i el confinament a casa suposa un augment dels conflictes, veïnals i familiars. Amb l’objectiu de rebaixar la tensió i acompanyar la ciutadania en aquest procés, la Diputació ha adaptat el seu Programa de Mediació Ciutadana, que continua prestant de forma telemàtica.





21. Biblioteques: serveis virtuals per a tota la ciutadania

La Diputació de Barcelona ha posat a disposició de tots els ciutadans -tinguin o no carnet de la biblioteca- tots els serveis virtuals de la Xarxa de Biblioteques Municipals . Només cal sol·licitar-ho a través d’aquest formulari , que dóna accés a la plataforma de préstec digital eBiblio, amb llibres, pel·lícules i revistes; així com a bases de dades de contingut musical, a audiollibres i a hemeroteques de diaris.





22. El museu a casa

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació ha posat a l’abast de tothom visites virtuals a diverses exposicions de la Xarxa de Museus Locals. També ofereixen contingut digital equipaments de referència de la corporació, com el Palau Güell , l’ Institut del Teatre , el Museu Mar ítim de Barcelona o el CCCB .





23. Educació. En qualsevol moment i en qualsevol circumstància

A més de continuar atenent les consultes i necessitats dels ajuntaments en matèria educativa, la Diputació ha posat a l’abast de tothom recursos que poden ser d’utilitat per nens, joves, famílies i mestres mentre duri el confinament.





24. Confinats amb joves. Què es pot fer?

La Diputació de Barcelona recomana a aquelles famílies que estan passant el confinament amb joves que visitin la pàgina web de l’ Oficina del Pla Jove , on hi ha recursos i consells adreçats a aquest sector de la població, com recursos per parlar amb joves , activitats adreç ades a joves i l' espai d'activitats Fem Tec , que tenen per objectiu principal difondre l’emprenedoria com a actitud vital.





25. Durant el confinament, no t’aturis!

La Diputació ha publicat tot un conjunt de propostes per tal que, especialment la gent gran de la província, no s’aturi durant aquests dies de confinament. D’una banda, s’ofereixen exercicis de relaxaci ó , d’ escalfament , d’ estiraments i d’ enfortiment . D’altra banda, s’ha fet una petita selecci ó de l’oferta disponible publicada a internet.





26. Atenció directa als ajuntaments i a la ciutadania





Amb l’objectiu de continuar prestant una assistència directa, àgil i de qualitat als consistoris de la província, la Diputació ha habilitat a la seva pàgina web un site amb recursos per l’Atenció directa als Ajuntaments i, també, un apartat amb els principals recursos d’Informació a la Ciutadania en la lluita contra la COVID-19.