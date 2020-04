El PNB exigeix a Sánchez respecte als governs autonòmics

El PNB està obert a acudir a la cita que el president de Govern, Pedro Sánchez, va convocar els partits la setmana que ve per començar a treballar en una mena de reedició dels Pactes de la Moncloa per afrontar la crisi que va deixar el coronavirus, però ha deixat clar que qualsevol acord ha de tenir en compte i ser escrupolosament respectuós amb els governs autonòmics.









Així ho ha explicat el portaveu dels nacionalistes bascos al Congrés, Aitor Esteban, durant la seva intervenció en el debat sobre la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 26 d'abril que té lloc a la cambra baixa i que el seu grup donarà suport.













Esteban ha assegurat que el seu partit, com ha fet sempre, actuarà amb "responsabilitat" i estarà "obert a acudir" allà on "estigui en joc els interessos de la ciutadania", però ha recordat a Sánchez que Espanya ja no és la de 1977 i que ara hi ha un Estat autonòmic que no es pot obviar.





Per això ha rebutjat posar als pactes que anhela el president el cognom "de la Moncloa" i ha subratllat que "el més lògic" és residenciar aquests eventuals acords "en les institucions que ja existeixen".





"Col·laboració, cooperació, organització i planificació de les mesures i no més trágalas", ha reclamat, cridant a deixar de banda "la política petita" i a pactar amb les comunitats autònomes el necessari pla de relaxació del confinament que caldrà emprendre.