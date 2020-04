CaixaBank ajuda amb 64.000 euros a famílies vulnerables de Conca d'Òdena

CaixaBank, a través de la seva acció social i en col·laboració amb la Fundació La Caixa, ha aportat 64.000 euros a tres entitats socials de la Conca d'Òdena (Barcelona), zona amb control perimetral fins aquesta setmana per l'afectació del coronavirus.













Segons ha explicat aquest dijous l'entitat en un comunicat, l'aportació anirà destinada a Artesanes de Cor i Càritas Anoia-Segarra, que han rebut 30.000 euros cadascuna, per posar en marxa accions a la comarca de l'Anoia per acompanyar famílies vulnerables.





L'associació Artesanes de Cor, que ajuda a més de 350 famílies, gestiona un magatzem logístic d'aliments, amb seu a Santa Margarida de Montbui, per ajudar persones necessitades de l'entorn, i amb l'aportació de l'entitat bancària s'ha pogut augmentar els lots de menjar, articles de neteja, i adquirir material escolar i joguines.





L'aportació a Càritas Anoia-Segarra anirà destinada a ajudar a 600 famílies vulnerables per cobrir necessitats bàsiques com l'alimentació, medicació, higiene per a la primera infància i ajudes per a l'habitatge, i a programar activitats educatives i de lleure per a uns 250 de nens i joves a Igualada, Vilanova de Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena.





A part d'aquestes accions, des de la Direcció Territorial de Caixabank a Barcelona s'ha impulsat una col·laboració amb l'Associació de Pares igualadins de nens i Adolescents Subdotats de 4.000 euros.