Els llibreters treballen per celebrar Sant Jordi al juliol o a l'octubre

La presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, M. Carme Ferrer, ha explicat aquest dijous que els llibreters estan treballant perquè el dia del llibre que substituirà el que se celebra el dia de Sant Jordi "sigui al juliol, i si no és possible, a l'octubre ".









En un vídeo, ha assegurat que aquest diferent dia del llibre per a aquest any es farà "quan totes les mesures de seguretat ho permetin" i llibreters i lectors es puguin trobar al carrer.





Ha afirmat que el 23 d'abril, tradicional dia del llibre, els llibreters es queden a casa: "Les llibreries no es queden quietes; estem sense parades però sense aturar".









Per això, ha cridat a comunicar-se amb les llibreries per fer encàrrecs, reserves i vals per quan les llibreries puguin obrir, i ha afegit: "Us necessitem al nostre costat".





Ha dit que es pot comunicar a través del web del gremi, correu electrònic i xarxes socials, i ha assegurat que els llibreters volen "tornar a omplir els carrers de llibres, parades i autors signant".