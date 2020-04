El Govern habilita aquest divendres una segona línia d'avals de fins a 20.000 milions per a pimes i autònoms

El Govern central habilita aquest divendres en un Consell de Ministres extraordinari una segona línia d'avals públics, d'altres 20.000 milions d'euros, per tal de garantir la liquiditat al teixit productiu davant l'emergència de la crisi del coronavirus, i que estarà reservada íntegrament a pimes i autònoms.





Durant la seva intervenció davant del Ple de Congrés, a què ha acudit per sol·licitar la pròrroga de la vigència de l'estat d'alarma fins al pròxim 26 d'abril, Sánchez ha dit que espera que més d'1,3 milions d'autònoms i empreses es beneficiïn d'aquesta línia d'avals públics, d'un màxim de 100.000 milions que va anunciar l'executiu a l'inici.





Així mateix, ha dit que altres 130.000 empreses i autònoms es beneficiaran de l'ampliació del límit d'endeutament de l'ICO, per a augmentar totes les seves línies de finançament, fins a un total de 10.000 milions d'euros.





Si a la primera línia d'avals el Govern va decidir reservar la meitat dels 20.000 milions d'euros avalats per l'ICO a pimes i autònoms, en aquesta ocasió l'Executiu ha decidit dirigir el 100% de la segona línia d'avals a aquests negocis, segons ha informat la vicepresidenta, Nadia Calviño, durant la seva compareixença al Congrés per defensar el decret llei de mesures i ajudes econòmiques, amb garantia de subministraments i crèdits per pagar el lloguer.









Prèviament, durant el debat polític, Pedro Sánchez ha estat interpel·lat pels grups parlamentaris per endurir el control de les entitats financeres, ja que, tal com ha denunciat el diputat de Compromís, Joan Baldoví, han rebut queixes de com es condicionen les línies de liquiditat facilitades per l'ICO a l'adquisició de productes de les entitats financeres.





El president del Govern central s'ha mostrat "d'acord que cal vigilar els bancs" i ha reconegut que "és una qüestió recurrent" en què treballa Calviño.





De la seva banda, la vicepresidenta econòmica també s'ha referit als controls que vénen exercint les autoritats sobre el paper que juguen les entitats financeres en canalitzar aquests crèdits, i ha assegurat que "tant Govern com Banc d'Espanya estan molt vigilants perquè es compleixin les condicions establertes".





Particularment, ha explicat, vigilaran perquè es puguin traslladar les millors condicions que permet aquest aval públic en menors interessos, un major termini o període de carència, perquè no es condicioni l'accés a la liquiditat a la contractació de productes o serveis de l'entitat privada, i que les línies de circulants de tots els clients es mantinguin obertes fins al 30 de setembre.