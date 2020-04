El director esportiu de la Fórmula 1, Ross Brawn, ha marcat el mes de juliol com la data més probable per començar el Mundial, tot i que es faci sense espectadors, i ha assegurat que encara compta amb el fet de disputar "entre 8 i 19 curses" depenent de com evolucioni la situació.





La crisi sanitària i les mesures de contenció ja han obligat a suspendre les nou primeres cites del campionat i ara està a l'aire el Gran Premi de França, previst el 28 de juny, malgrat que Brawn també s'ha mostrat pessimista en relació amb aquest esdeveniment.









"Si comencem al juliol, podrem fer una temporada de 19 curses. És difícil. Serien tres curses, cap de setmana lliure, tres curses, cap de setmana lliure... Però hem analitzat tota la logística", ha apuntat l'enginyer en declaracions a Sky Sports.





Respecte a la primera cursa que del Mundial, s'ha mostrat "favorable de començar a Europa", potser el 5 de juliol a Àustria o el 19 a Anglaterra, tot i que es faci "a porta tancada". "No és una situació ideal, però és millor que no córrer", ha valorat.





Brawn ha subratllat que les curses de F1 ajudarien a "mantenir viu l'esport" i també donarien a milions d'aficionats un "gran impuls" a casa enmig d'aquesta gran crisi mundial, però també ha insistit que no prendran riscos si la situació no està plenament controlada.