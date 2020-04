Es busquen donants de plasma que hagin superat el coronavirus

El Banc de Sang i de Teixits de Catalunya busca donants de plasma que hagin superat el coronavirus, que serà utilitzat per a administrar en pacients en el marc dels diferents estudis clínics per poder evidenciar que és un recurs terapèutic vàlid.













Els potencials donants de plasma és necessari que hagin passat el virus i que faci més de 14 dies que no tenen símptomes, i hi haurà sempre una selecció prèvia del potencial donant per part de professionals del Banc de Sang, ha informat aquest dijous en un comunicat.





Ha assenyalat que el donant òptim seria home entre 18 i 64 anys que no hagi estat transfós prèviament, i, en el cas de les dones, serà necessària una prova prèvia ja que, si han estat embarassades, podrien tenir un anticòs en el plasma que podria provocar una complicació en la transfusió.