La residència de les Germanetes dels Pobres de Barcelona necessita tests, guants, bates i mascaretes

En aquesta residència porten setmanes lluitant contra el coronavirus, però no compten amb el suficient material sanitari de protecció per als seus residents.













Aquest és un centre gestionat per una congregació de monges que tenen cura de persones grans amb pocs recursos. I estan realitzant una crida a la solidaritat perquè necessiten test urgentment per poder controlar que residents estan contagiats i els que no.









Actualment tenen tots els seus ancians en habitacions individuals per pal·liar el contagi entre ells sense poder veure els seus familiars i amb la por d'estar contagiats.





Totes les mulles cuidadores no surten a l'exterior per no infectar-se i no infectar als seus residents.





Aquesta congregació necessita "tests, guants, bates, màscares i productes de neteja per augmentar el nivell de desinfecció"





