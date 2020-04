El cardenal arquebisbe de Barcelona "O treballem tots junts, o no sortirem d'aquesta"

El president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha reclamat aquest divendres actuar conjuntament per superar el coronavirus i la crisi posterior: "O treballem tots junts o no sortirem d'aquesta".





En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha declarat que ara toca compartir el dolor amb els altres perquè tots estan patint: "Hem crescut massa en individualisme, però ara resulta que ens hem vist tots iguals".





"Estàvem en un moment de la Història que ens crèiem els reis de l'mambo, que érem infinits. No ens pensàvem que estem de pas, que som febles, vulnerables i petits, i que ens necessitem els uns als altres", ha afirmat.





En una altra entrevista de Ràdio 4, ha dit que caldrà treballar molt per reconstruir el país i el món, i que haurà de fer-se "unint als polítics, a la societat, a les associacions, a les empreses ia les institucions de l'Església" .





Però considera que ja s'han vist moments de solidaritat: "Hem vist quanta gent s'ha ofert com a voluntària per sortir al carrer i portar menjar a casa d'altres. És la nostra humanitat, que és molt solidària i magnífica".





"L'ESGLÉSIA DOMÈSTICA"



Ha lamentat que s'hagin prohibit les misses públiques i les processons amb gent per l'estat d'alarma - "és una mica dolorós per a la gent i per a nosaltres" - però ha celebrat poder compartir aquests actes religiosos en directe a través de la televisió , la ràdio i internet.





Tot i així, pensa que passar la Setmana Santa té el seu costat positiu perquè permet fer pregària en família: "Hem tornat a descobrir que la casa de cadascú és l'església domèstica. Aquí podem lloar Déu com si estiguéssim en una petita església".