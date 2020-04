Saps quins sÃ³n els 'quatre genets' de la pandÃ¨mia del coronavirus?

Els científics estan estudiant quina podria haver estat el detonant perquè un brot d'una infecció com la del Covid-19 sorgida a Wuhan (Xina) s'hagi convertit en una pandèmia mundial de dimensions encara desconegudes i d'una manera tan ràpid, i han identificat a 'quatre genets' implicats.





Un nou article dels investigadors de la Universitat de Tecnologia i Disseny de Singapur Kang Hao Cheong i Michael C. Jones, publicat a la revista 'BioEssays' descriu la convergència de quatre condicions sistèmiques àmplies, però fàcilment identificables, connectades en xarxa patològica, que estan precipitant a la civilització cap a una possible autodestrucció en què una pandèmia seria només un dels molts possibles desencadenants.





Aquests 'quatre genets de' serien la superpoblació, la globalització, la hiperconnectivitat i les cadenes de subministrament cada vegada més limitades i centralitzades són els amplis paràmetres subjacents en l'espai de probabilitat de la catàstrofe.









"La pandèmia del Covid-19 ha posat al descobert patologies crítiques que amenacen en el dinàmic sistema mundial de comerç, governança i salut pública --destaca Cheong--. Des d'aquest marc, una pandèmia pot fer estendre a altres dominis vitals, com la estabilitat econòmica i geopolítica i altres efectes multiplicadors de segon i tercer ordre, que podrien convertir-se en una bola de neu en una catàstrofe sense precedents".





"Fins i tot si el Covid-19 no és la causa pròxima de la catàstrofe global aquesta vegada, com l'iceberg que va enfonsar el 'Titanic', és un cop prou inquietant com per despertar-nos al fet que estem navegant en un mar perillós que està cada vegada més ple d'icebergs", alerta Jones, un dels coautors de l'article.





En aquest paisatge cada vegada més complex i caòtic, maniobres com els colossals rescats financers per evitar la ruïna per l'iceberg Covid-19 poden convertir el vaixell directament en un iceberg més gran o, més probablement, en una cadena de col·lisions fins al punt de que el fracàs catastròfic és pràcticament inevitable, alerten els experts.





"Una comprensió adequada d'aquest panorama de risc explosiu apunta cap a una solució: un canvi massiu de rumb global basat en el principi de precaució i informat per principis biològics", adverteix Cheong.





"La teoria biològica i la ciència de la complexitat tindran un paper important en l'orientació de les transformacions paradigmàtiques necessàries per desactivar la bomba de temps --afegeix Jones--. Haurem de construir institucions i comportaments socials sostenibles que imitin la vida, en lloc de sistemes que desafiïn els principis de l'estat de vida, en els quals els éssers vius s'anticipen i eviten la ruïna per aconseguir la persistència".