Els hospitals privats de Catalunya es bolquen amb el primer assaig europeu a sanitaris

Nou hospitals catalans han estat seleccionats per participar en el primer assaig clínic europeu per prevenir el coronavirus en professionals sanitaris, i que impulsat el Ministeri de Sanitat amb el nom Epicos, ha informat el Govern central aquest dissabte en un comunicat.





Arrencarà en els propers dies a 62 hospitals de 13 comunitats i participaran 4.000 professionals, mentre que els hospitals catalans implicats són el Clínic, el Sant Pau, Del Mar, Sant Joan de Déu, Josep Trueta, Quirón, Sagrat Cor, Dexeus i Teknon.





És el major assaig clínic d'aquestes característiques a Europa i un dels més grans del món, i, a més de personal mèdic i d'infermeria, comptarà amb una representació àmplia de totes les professions que estan actuant en l'àmbit hospitalari, com zeladors, farmacèutics i tècnics de radiologia i laboratori.









L'objectiu és avaluar el risc de desenvolupar la malaltia simptomàtica en personal sanitari d'alt risc, de manera que s'administrarà un o dos medicaments --hidroxicloroquina, antiretrovirals que s'utilitzen per tractar la infecció per VIH com emtricitabina o tenofovir disoproxilo, i la combinació de tots dos--, i s'espera comptar amb els primers resultats en quatre setmanes.





A més, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ja ha autoritzat cinc investigacions clíniques de prototips de ventiladors, quatre a Barcelona i una cinquena a Madrid, amb l'objectiu de reforçar la producció espanyola.