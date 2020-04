CaixaBank concedeix 8.000 milions al sector empresarial la segona quinzena de març

CaixaBank ha concedit 8.000 milions d'euros al sector empresarial des que va començar l'estat d'alarma del coronavirus, el 16 de març, fins a final de mes, "facilitant la concessió de crèdit i donant suport" a empreses i particulars.





Es tracta de "facilitar el finançament de les grans empreses i també d'altres col·lectius claus", com les pimes, els autònoms i els emprenedors, segons un comunicat de l'entitat.





També destaca que, des de l'inici de la comercialització de les línies ICO, ha rebut més de 90.000 sol·licituds dels seus clients per un total de més de 8.500 milions, havent superat el primer tram adjudicat.





ALTRES MESURES





VidaCaixa ha aportat 7,3 milions amb els quals "ha liderat les aportacions a la iniciativa col·lectiva" de la patronal Unespa per impulsar una assegurança de vida col·lectiva que cobrirà els sanitaris espanyols sis mesos en cas de mort o hospitalització per Covid-19 ( en la iniciativa participen un centenar d'asseguradores segons quota de mercat, amb un total de 37 milions).









PENSIONISTES, ATURATS, INQUILINS





Per als clients pensionistes es va avançar al dia 20 l'abonament de la pensió i s'ha llançat un pla d'atenció prioritària; i els clients que van cobrar l'atur al març han pogut disposar d'aquests diners des del 3 d'abril, set dies abans del que és habitual.





Quant a habitatges dels clients, CaixaBank s'ha adherit a la moratòria hipotecària plantejada pel Govern; i condonarà des d'abril les rendes als inquilins d'habitatges de la seva filial immobiliària BuildingCenter, si compleixen unes condicions (estarà en vigor fins al mes que acabi l'alarma).





Com a entitat associada a la Seca, assumeix el compromís de les patronals per activar un ajornament de fins a 12 mesos en l'amortització de capital per a les persones amb hipoteca afectades econòmicament pel Covid-19; i es difereix el pagament del principal en préstecs personals lligats a consum, fins a sis mesos (a la manca, només pagaran els interessos d'aquests préstecs).





També hi ha un pla de suport al petit comerç (finançament específic, bonificació de comissions per TPV, i una nova solució tecnològica de comerç electrònic per impulsar les vendes en línia).





CAIXERS I OFICINES





Perquè els clients no hagin d'anar a caixers lluny de casa, no es repercutirà el cost d'ús de caixers d'altres entitats espanyola per als reintegraments a dèbit.





CaixaBank ha retardat a l'1 d'octubre el llançament del programa 'Dia a Dia', una nova política comercial que canviava des de l'1 d'abril les condicions dels comptes i el cobrament de comissions, per centrar-se en prestar els serveis bancaris essencials.





I l'entitat manté oberta la xarxa d'oficines per assegurar el servei de banca minorista, amb més de 16.000 empleats treballant en remot, un protocol de mesures de seguretat i el reforç dels serveis digitals i l'operativa dels més de 9.000 caixers de la entitat.