La policia repartirà fins a 10 milions de mascaretes en el transport públic

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciat aquest dissabte en roda de premsa telemàtica que seran els agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, les policies locals, les municipals i els membres de Protecció Civil els que repartiran a partir de dilluns que ve les màscares l'ús de les quals és recomanable per als ciutadans que no tinguin més remei que sortir al carrer per anar a treballar i hagin de fer-ho en transport públic. En total es repartiran 10 milions de màscares.





Així ho ha apuntat el ministre de l'Interior després de la intervenció del seu company de Sanitat, Salvador Illa, sobre les circumstàncies que envoltaran la volta a l'activitat el proper dilluns dels treballadors d'aquells serveis no essencials.





Seran també els agents --que es mobilitzaran al costat dels interins, segons el ministre-- els que vigilin que entre els ciutadans que utilitzin el transport públic compleixen amb la distància de seguretat que recomanen les autoritats necessàries.









NO ES RELAXEN LES MESURES





"El repartiment de màscares és solament un suport de les mesures de protecció de la salut", segons Marlaska, que ha advertit que l'etapa que comença dilluns no suposa una relaxació de les mesures de limitació de moviments que s'estableixen en l'article 7 de Reial Decret d'Estat d'Alarma.





En aquest punt, ha assenyalat que l'ús de la màscara és recomanable, no obligatori, i "si algú no la vol posar, ja que no se la posa", ja que l'únic al que el ciutadà està obligat és a complir són les restriccions de mobilitat apuntades en el Reial Decret.





"No es produirà relaxació de mesures després de la tornada a la feina dels no essencials, seguim en fase de confinament, i tots hem de tenir-ho clar, no hem començat la desescalada", ha insistit.





A preguntes dels periodistes, ha respost que les forces de l'ordre han detectat una lleugera relaxació per part dels ciutadans, a la qual no obstant això ha restat importància, subratllant que l'important és mantenir el compliment de les mesures adoptades.





Integraran el sistema de repartiment de màscares, entre agents i personal de Protecció Civil gairebé 350.000 persones, que actuaran els propers dilluns i dimarts i també dimecres en aquelles comunitats en les que dilluns és festiu.