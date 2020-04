Un total de 2.700 efectius policials, contagiats amb coronavirus

Un total de 2.700 efectius dels cossos i forces de seguretat de l'Estat (CFSE), incloent policies autonòmiques i locals, s'han contagiat de Covid-19, segons ha informat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en roda de premsa telemàtica al Palau de la Moncloa.









En una compareixença al costat del titular de Sanitat, Salvador Illa, Marlaska ha detallat que els efectius policials, que continuen desenvolupant les seves funcions, estan en un major risc i tenen un contacte amb el virus més gran que altres ciutadans, i per això se'ls han començat a practicar proves de detecció de la malaltia.





Es tracta, ha dit, de garantir la salut dels agents en l'exercici de les seves funcions i de frenar la propagació de virus, per la qual cosa s'està testant també a efectius aïllats perquè han tingut contacte amb algun contagiat, per confirmar si també ho estan o no.